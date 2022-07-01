Судитимуть жительку Вінниччини, яка на залізниці фільмувала військову техніку

Вінницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 35-річної жительки Вінницької області, яка обвинувачується у поширенні інформації про переміщення озброєння територією України, якщо така інформація не розміщувалася (не поширювалася) у відкритому доступі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-2 КК України).

Установлено, що жінка у червні цього року на залізничній станції робила відеофіксацію військової техніки Збройних Сил України.

Достовірно знаючи про заборону поширення інформації про переміщення озброєння територією України під час війни, вона записала та переслала записане відео у мобільному додатку іншому користувачеві.

Оскільки відомостей про зафільмовану обвинуваченою техніку не було розміщено на офіційних сайтах військових відомств чи органів влади, дії громадянки кваліфікуються як кримінальне правопорушення, яке карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури