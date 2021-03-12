Судитимуть жителя Монастирищини, який обвинувачується у вбивстві малолітньої дитини

За процесуального керівництва Уманської місцевої прокуратури до Монастирищенського районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Монастирищенського району за фактом умисного протиправного заподіяння смерті малолітньому (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, обвинувачений в січні 2021 року, за місцем свого проживання, намагаючись припинити плач 4-місячного сина застосував по відношенню до хлопчика фізичну силу та кинув на дитяче ліжко. У результаті дитина отримала несумісні із життям травми, від яких померла.

За принципової позиції прокуратури до особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинене особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури