Розтрата ₴426 млн. АРМА: викрито 8-го підозрюваного

НАБУ і САП викрили адвоката в пособництві у несанкціонованому доступі до закритої частини Єдиного державного реєстру судових рішень задля приховування корупційної схеми з торгівлі арештованим майном АРМА. 19 жовтня 2022 року йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Таким чином, загальна кількість учасників схеми зросла до восьми осіб.

Слідство встановило, що підозрюваний здобував та передавав за винагороду своєму братові (також адвокату-учаснику схеми) дані, що забезпечували повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру. Логіни й паролі належали іншому авторизованому користувачу. Цей доступ дозволяв учасникам схеми бути поінформованими щодо можливих слідчих дій із розслідування їхньої корупційної діяльності.

Нагадаємо, що в липні 2022 року НАБУ і САП викрили незаконну схему з торгівлі арештованим майном АРМА за участі колишнього голови Агентства та посадовців ДП «Сетам», організатором торгів, внаслідок якої завдано понад 426 млн грн шкоди. В жовтні слідство розширило коло підозрюваних до семи учасників.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ