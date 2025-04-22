За подвійне жорстоке вбивство засуджено жителя Вінницького району

Суд визнав обґрунтованими доводи прокурора Немирівської окружної прокуратури та визнав винуватим 33-річного мешканця Вінницького району у вчиненні умисного вбивства двох людей з особливою жорстокістю (п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вироком Липовецького районного суду зловмиснику призначено покарання – 14 років 6 місяців позбавлення волі.

Трагічна подія сталася 4 січня цього року у вечірній час в одному з сіл Липовецької територіальної громади. Троє чоловіків розпивали спиртні напої на дачі родича одного з потерпілих. Між ними виник конфлікт на побутовому рівні.

Прокурором у суді доведено, що один з учасників застілля, будучи обуреним діями двох інших, взявши каністру із легкозаймистою речовиною та, свідомо розуміючи що спалення спричинить особливо болісні відчуття, нестерпний біль і страждання – облив сумішшю потерпілих та підпалив їх.

40-річний постраждалий встиг вибігти на вулицю, але помер в медичному закладі не приходячи до тями. А другий – 41-річний чоловік помер на місці події.

Після скоєного зловмисник втік.

Досудове розслідування здійснював слідчий відділ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури