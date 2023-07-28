$2000 за бюджетне місце: на хабарі затримали службову особу одеського коледжу

Чоловік попросив у матері абітурієнта неправомірну вигоду за безперешкодне зарахування її сина на бюджетну форму навчання. Правопорушника затримали «на гарячому», щойно він отримав від жінки гроші. Йому загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області встановили, що коли до фахівця зі сприяння працевлаштування випускників, який входив до складу приймальної комісії навчального закладу, звернулася мати дев’ятикласника і повідомила про правомірне бажання сина вступити до коледжу на бюджетну форму навчання, той попросив у жінки неправомірну вигоду за безперешкодний вступ абітурієнта.

За 2000 доларів США чоловік пообіцяв позитивний бал при складані хлопцем вступних випробувань до навчального закладу та подальший безперешкодний вступ на бюджету форму навчання.

Поліцейські задокументували корупційні дії службової особи і затримали чоловіка відразу після того, як він склав та засвідчив власним підписом результати вступних випробувань юнака, згідно з якими той був включений до списків осіб, що склали іспит і будуть зараховані на навчання за рахунок державних коштів, і отримав другу частину неправомірної вигоди.

«На підставі достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у проханні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України і карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17000 до 68000 гривень, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу», – зазначила начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Ірина Городник.

ГУ Національної поліції в Одеській області