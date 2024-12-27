Судова корупція на Львівщині: про підозру повідомили третьому фігуранту справи

НАБУ і САП повідомили колишньому голові Західного апеляційного Господарського суду про підозру у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії.

“Йдеться про 1 млн дол. США, який підприємець мав надати в обмін на ухвалення “потрібних” рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також обіцянку запобігти вбивству, яке планували його опоненти у судовому процесі”.

Як повідомляють правоохоронці, коло підозрюваних у цій справі розширилось до трьох осіб. Двом іншим, колишнім головам Господарського суду Львівської області, про підозру повідомили 9 грудня.

Передісторія:

У межах досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що чинний суддя Василь Артимович, який на той момент очолював Господарський суд Львівської області, та колишній суддя і ексголова цього суду Михайло Юркевич за 1 млн доларів обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, що перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

Детективи НАБУ і прокурори САП задокументували передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тисяч доларів.

12 грудня Вища рада правосуддя дала згоду на арешт колишніх голів Господарського суду Львівської області.

УП