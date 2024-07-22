10 років ув’язнення отримав пенсіонер за розбещення дитини

Прокурором Рівненської окружної прокуратури доведено у суді вину 67-річного жителя обласного центру, який майже упродовж 7 років вчиняв розпусні дії щодо малолітньої особи, задовольняв свої статеві пристрасті неприродним способом та умисно зберігав дитячу порнографію без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1, 2 ст. 156, ч. 3 ст. 153, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

У суді було встановлено, що свою злочинну діяльність обвинувачений розпочав, коли йому було 55 років, а дівчинці лише 9 і впродовж майже 7 років систематично розбещував малолітню дитину, задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом з використанням її безпорадного стану. Дівчинка нічого не розповідала батькам, оскільки з огляду на свій вік, не могла усвідомлювати всіх наслідків протиправних дій щодо неї.

Він заманював її цукерками та грошима до себе додому та на роботу ще проживаючи у Радивилівському районі, коли вона приїзджала на канікули до бабусі, а продовжив розбещення уже в Рівному, коли він і потерпіла переїхали проживати до обласного центру, аж доки дівчинці не виповнилося 16 років.

Під час обшуку у лютому минулого року, правоохоронці вилучили також дитячу порнографію, яку чоловік зберігав для особистого користування за місцем проживання.

Вироком Радивилівського районного суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, з позбавленням права займатися навчальною та виховною діяльністю осіб до 18 років, обіймати посади пов’язані з роботою із особами віком до 18 років строком на 3 роки.

Крім того, засуджений змушений буде виплатити потерпілій 150 тисяч гривень моральної шкоди.

Дані про чоловіка будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі вирок суду законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку. До набрання рішення законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури