Судья отпустила из-под стражи сыновей адвоката, которые пьяными спровоцировали ДТП и угнали машину

Судья Южноукраинского суда Галина Далматова отпустила под ночной домашний арест сыновей местного адвоката Светланы Семеновой, которые в нетрезвом виде сели за руль, спровоцировали ДТП, избили водителя, а потом еще и угнали его машину.

Об этом сообщает УНН.

Речь об Артуре и Виталии Семеновых, известных дебоширах в Южноукраинске.

В прокуратуре УНН сообщили, что они изначально требовали для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей, но судья избрала одну из самых мягких — домашний ночной арест. Это означает, что братьев Семеновых не изолировали от общества ввиду их опасности, а просто обязали спать в ночное время суток по месту проживания.

На данный момент прокуратура готовит апелляцию и снова будет требовать содержать подозреваемых под стражей.

Отметим, что применение мягких мер к указанным лицам не ставит их на путь истинный и не предотвращает преступную деятельность с их стороны. Характеристика Артура Семенова — крайне отрицательная.

Год назад он устроил дебош возле райотдела полиции и чуть не сбил полицейскую, пытавшуюся утихомирить «мажора». До этого Семенов устроил драку, а после — стрелял в прохожего, который сделал ему замечание. И это не полный перечень жертв Семенова.

В Южноукраинске всем известно, что каждый раз Семенов остается безнаказанным благодаря своей маме, которая в одночасье является его адвокатом в уголовных процессах.

Решение судьи Далматовой отпустить Семеновых — вызвало оживленную дискуссию в соцсетях. Возмущенные пользователи пожелали судье той же участи, что и потерпевшему водителю ВАЗ, и назвали ее соучастницей преступления. Кроме того, в комментариях обратили внимание, что действия Семеновых имеют явные признаки хулиганства.