Судитимуть 32-річного жителя Одещини, який підпалив свою дружину

Обвинувальний акт скеровано до суду. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення.

Подія сталася в жовтні минулого року за місцем мешкання подружжя в одному з населених пунктів Долинської територіальної громади. Поліцейських і медиків про неї сповістили сусіди.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що між співмешканцями стався побутовий конфлікт, під час якого нетверезий чоловік облив жінку бензином і підпалив. Охоплена полум’ям потерпіла вибігла на вулицю, схопивши з ліжка покривало, яким обгорнулась і у такий спосіб загасила вогонь.

Каретою швидкої допомоги постраждалу доправили до лікарні. Жінці діагностували термічну травму та опіковий шок, які, згідно з висновком судово-медичної експертизи, відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки для життя.

Правопорушника поліцейські затримали у процесуальному порядку. Надалі суд задовольнив клопотання слідчих і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Призначена судово-психіатрична експертиза визнала чоловіка осудним.

На підставі зібраних доказів фігуранту було висунуто обвинувачення в замаху на вбивство, вчиненому з особливою жорстокістю. Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років або навіть довічне ув’язнення.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оброни Південного регіону.

Подільське районне управління поліції Одещини