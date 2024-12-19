Судитимуть 47-річного одесита, який спалив автомобіль сусіда (фото)

Зловмисник спровокував сварку з потерпілим, а потім образився на нього і помстився у протиправний спосіб. За скоєне палію загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо: наприкінці липня близько четвертої години рятувальники повідомили поліцейським, що на вулиці Чорноморській палає автомобіль. 49-річний власник транспортного засобу дізнався про подію вже після ліквідації пожежі, яка, на жаль, вщент знищила його позашляховик «Suzuki».

В ході першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що автівку потерпілого підпалив його 47-річний сусід. Напередодні ввечері у дворі багатоквартирного будинку останній висловив власнику позашляховика невдоволення його татуюваннями. Між чоловіками зав’язалася сварка, в ході якої той, хто її спровокував, отримав відповідь, яка його образила. Сусіди розійшлися по домівках, а вранці ображений чоловік вирішив помститися, спаливши транспортний засіб кривдника.

Зловмисник облив заздалегідь підготовлений матрац легкозаймистою речовиною, підпалив його і кинув під автівку. Сума завданих потерпілому збитків склала понад 353 тисячі гривень.

«Правопорушника ми затримали в процесуальному порядку, а суд за нашим клопотанням помістив його під варту. В ході слідства, що тривало під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, було проведено низку експертиз та зібрано достатньо доказів протиправності дій фігуранта. Нині ми висунули йому обвинувачення за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, і скерували обвинувальний акт до суду. Згідно з чинним законодавством, палію загрожує позбавлення волі на строк до десяти років», – повідомила слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1, старша лейтенантка поліції Марина Єрмоленко.

Одеське районне управління поліції № 1