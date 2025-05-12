Судитимуть бухгалтерку, яка привласнила ₴300 тис. під час реконструкції водогону

Бердичівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жительки Бердичівського району за фактом привласнення грошових коштів належних територіальній громаді, шляхом підробки офіційних документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомлялось раніше, наприкінці 2019 року бухгалтер одного із сільськогосподарських підприємств Бердичівського району, будучи службовою особою, вирішила привласнити частину грошових коштів, виділених на реконструкцію водогінних мереж у двох селах Бердичівського району, а також будівництво водозабору підземних вод.

При цьому, для приховування своїх дій та уникнення відповідальності, використала для укладення договорів документи та банківський рахунок фізичної особи-підприємця, який упродовж тривалого часу проживає на території тимчасово окупованої АР Крим.

Фактично ж частина робіт проводилася невстановленими особами, без дотримання вимог проектної документації.

В акти ж виконаних робіт підозрювана внесла неправдиві відомості щодо їх вартості, об’єму, розміру витрат на матеріали та заробітну плату найманим працівникам, завищивши їх на суму понад 300 тис. гривень.

За скоєний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури