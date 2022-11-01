Судитимуть чоловіка, який разом з окупантами проводив незаконні обшуки у мешканців Бучі

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця Бучі за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений мав проросійські погляди і під час окупації міста Буча добровільно погодився на співпрацю з військовослужбовцями РФ. Він одягнув військову форму окупантів, отримав від них зброю та на ворожому БТР разом з невстановленими військовослужбовцями країни-агресора приїхав до одного з домоволодінь. Вони зайшли до будинку, у якому на той час перебували жінка та чоловік. Озброєний чоловік шукав у будинку та господарських спорудах військовослужбовців ЗСУ та певну символіку.

Вирок суду він очікуватиме під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Бучанського районного відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура