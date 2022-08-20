​Судитимуть чоловіка, який склав для окупантів план наступу на Хмельницький

На Хмельниччині за державну зраду судитимуть місцевого жителя, який за винагороду надавав ворогові інформацію про місця дислокації ЗСУ (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, підозрюваний надсилав представнику РФ фото та відео розташування та переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ. Він також склав план наступу на Хмельницький та найвигідніший маршрут руху.

Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора