Судитимуть чоловіка, який склав для окупантів план наступу на Хмельницький

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На Хмельниччині за державну зраду судитимуть місцевого жителя, який за винагороду надавав ворогові інформацію про місця дислокації ЗСУ (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, підозрюваний надсилав представнику РФ фото та відео розташування та переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ. Він також склав план наступу на Хмельницький та найвигідніший маршрут руху.

​Судитимуть чоловіка, який склав для окупантів план наступу на Хмельницький

Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

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