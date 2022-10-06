Судитимуть депутата «ОПЗЖ», який зі спільниками заволодів понад ₴9 млн. на будівництві фізкультурно-оздоровчого комплексу

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно члена організованої групи — депутата Харківської міської ради за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, службового підроблення та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році депутат Харківської міської ради ради від політичної партії «ОПЗЖ», який є директором ТОВ, спільно з керівником і працівником науково-виробничого підприємства привласнили понад 9 млн грн з державного бюджету, виділених на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу у смт Новопокровка Чугуївського району шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

З метою приховування реального походження коштів майже 2,5 млн грн було використано з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю на купівлю автомобіля «Audi Q8». Також гроші було перераховано на особисті рахунки директора, а залишок — на рахунки науково-виробничого підприємства.

Обвинувальний акт стосовно директора підприємства направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Двоє спільників обвинуваченого наразі перебувають у статусі підозрюваних, досудове розслідування стосовно них триває.

Досудове розслідування проводили СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура