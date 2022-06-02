Судитимуть директора одного із держпідприємств НААН України, який вимагав хабаря у 60 тис. доларів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно директора одного з державних підприємств Національної академії аграрних наук України, який вимагав у підприємця 60 тисяч доларів США хабаря.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Посадовець вимагав від приватного підприємця хабар за можливість змінити цільове призначення двох його земельних ділянок загальною площею 4 гектари під будівництво.

Директор обіцяв не створювати штучні перешкоди та видати підприємцю акт списання сховища сільськогосподарського призначення, що перебуває на балансі держпідприємства та розміщене на одній з цих ділянок.

18 листопада 2021 року працівники ДБР затримали директора Державного підприємства після одержання ним 50 тис. доларів США — більшої частини неправомірної вигоди.

Директор обвинувачується у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювалось Офісом Генерального прокурора.

ДБР