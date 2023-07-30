Повідомлено про підозру учасникам злочинної групи, які займались шахрайством з-за ґрат

Шестеро раніше судимих зловмисників за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, перебуваючи в слідчому ізоляторі Вінницької установи виконання покарань вводили в оману телефонних співрозмовників, представляючись співробітниками служби таксі та отримували їх персональну інформацію. Надалі вони переводили з мобільних рахунків потерпілих усі наявні кошти.

Задокументували злочинну діяльність шахраїв слідчі Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань Вінниччини та підтримки оперативного відділу Державної установи “Вінницька установа виконання покарань № 1”.

«Налагодив» роботу шахрайської схеми 30-річний мешканець Одеси, який, маючи не зняту та непогашену судимість за скоєння умисного корисливого кримінального правопорушення, перебував під вартою в слідчому ізоляторі державної установи виконання покарань. До злочинної діяльності він залучив ще п’ятьох співкамерників віком від 28 до 48 років, мешканців Вінницької, Луганської та Одеської областей.

За словами начальника Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, поліцейські провели обшук за місцем перебування зловмисників в установі виконання покарань та вилучили у них мобільні телефони, сім-карти, чорнові записи, «методичку» з виманювання персональних даних довірливих громадян та інші речові докази злочинної діяльності.

Силову підтримку проведення процесуальних дій забезпечували бійці спецпідрозділу КОРД та працівники групи швидкого реагування Державної установи “Вінницька установа виконання покарань № 1”.

Досудовим розслідуванням доведено причетність зловмисників до 14 злочинних епізодів та встановлено 14 потерпілих, які стали жертвами шахраїв.

Слідчими повідомлено правопорушникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає покарання – до 8 років ув’язнення.

Також, одному із співучасників повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 209 ККУ (Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Наразі поліція встановлює інших осіб, які постраждали від дій зловмисників.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області