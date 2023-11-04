на хмельниччині до 8 років ув’язнення засудили чоловіка, який задушив свого знайомого

53-річного зловмисника суд визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Подія сталася вночі 16 червня цього року в селі Глушківці Солобковецької територіальної громади. До засудженого прийшов у гості товариш. Під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіками почалася сварка, в ході якої господар сильно побив, а потім задушив свого 53-річного гостя.

У скоєному зловмисник зізнався. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі суд уже завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства. Найближчі 8 років він проведе за ґратами.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області