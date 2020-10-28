На Херсонщині зупинено нелегальне виробництво тютюнової сировини

Податковою міліцією ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури зупинено діяльність незаконного тютюнового бізнесу.

В рамках розслідування кримінального провадження за ст. 199, ст. 204 Кримінального кодексу України встановлено, що протягом 2020 року невстановлені особи на земельних ділянках, які розташовані на території Скадовського району Херсонської області, незаконно вирощують тютюн.

В подальшому, використовуючи обладнання, що забезпечують масове виробництво, здійснюють його первинну переробку, незаконно виготовляючи тютюнову сировину, яка є підакцизним товаром (згідно ст. 215 Податкового кодексу України та товарної позиції 2401 УКТЗЕД).

У жовтні цього року, на підставі ухвали Херсонського міського суду, проведено огляд території та тимчасових споруд, розташованих на земельній ділянці Скадовського району Херсонської області. В результаті проведення огляду виявлено теплиці, де вирощувались та зберігались листя тютюну для подальшого сушіння та переробки. В ході огляду виявлено та вилучено близько 6 тон тютюнової сировини орієнтовною вартістю 8 млн гривень.

На вилучене майно судом накладено арешт.

Розслідування у кримінальному провадженні триває.

Державна фіскальна служба України