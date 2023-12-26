На одещині п’яний водій збив на смерть двох жінок

Трагедія сталася ввечері 23 грудня в селі Коси Подільського району.

Водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись вулицею села, здійснив наїзд на двох жінок, які йшли вздовж дороги. Від отриманих травм обидві загинули на місці події. Перевірка водія на стан сп’яніння підтвердила його перебування в стані алкогольного сп’яніння.

За вказаним фактом слідчими СУ ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження, водія затримано в процесуальному порядку та йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до загибелі кількох осіб.

Транспортний засіб поліцейські вилучили. В рамках провадження призначено низку експертиз.

Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Слідство триває.

Подільське районне управління поліції