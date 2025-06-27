Судитимуть експосадовця Міноборони, який списав підприємцю ₴94 млн штрафів за прострочені контракти

Обвинувальний акт направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування з’ясовано, що 2023 року Міністерство оборони уклало низку договорів про постачання військового одягу з підконтрольними львівському підприємцю товариствами.

Компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд грн.

При цьому, на момент укладання договорів товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод.

Для уникнення нарахування штрафних санкцій або їх суттєвого зменшення підприємці звернулися за допомогою до тимчасово виконуючого обов’язки директора профільного Департаменту Міністерства оборони України. Просили перерахувати виставлені штрафні санкції за недотримання термінів постачання товарів.

Обвинувачений в порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, у тому числі по договорах, які вже повністю виконані. Відтак виставлені штрафні санкції були безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн.

За це йому загрожує покарання у вигляді до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ДБР за процесуального керівництва прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора