Судитимуть колишнього селищного голову, який видав завідомо неправдиві документи та продав земельну ділянку

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього селищного голови за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова однієї із селищних рад Харківської області підписав рішення та протокол сесії з питань продажу земельної ділянки, які фактично на голосування під час пленарного засідання винесено не було.



У подальшому селищним головою підписано договір-купівлі продажу земельної ділянки комунальної форми власності вартістю понад 300 тис. грн, чим спричинено матеріальну шкоду інтересам територіальної громади.

Незаконні дії вчинено шляхом зловживанням службовим становищем, з порушенням норм Земельного кодексу України щодо обов’язкового продажу земельних ділянок на земельних торгах.

Окрім цього, службова особа, ігноруючи вимоги Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до яких виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання регулювання земельних відносин, видав завідомо неправдиві документи та продав земельну ділянку особам, які не мали права на придбання вказаної земельної ділянки.

10 вересня 2021 року колишньому селищному голові повідомлено про підозру.

Наразі обвинувальний акт стосовно підозрюваного направлено до Харківського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури