Судитимуть експравоохоронця, який п’яним скоїв смертельну ДТП у Києві (фото)

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Київщини, який у стані сп’яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе у столиці.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, ввечері 16 грудня 2024 року правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з авто, яким керував військовослужбовець Національної гвардії України.

Унаслідок зіткнення військовослужбовець загинув на місці події.

Фігурант уже не служить в правоохоронних органах.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 286-1 КК України — керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Державне бюро розслідувань