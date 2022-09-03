Судитимуть громадянина України, який вербував людей для російських спецслужб

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 39-річного громадянина України за обвинуваченням у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, обвинувачений у 2014 році, проживаючи у м. Москві, очолював там громадську організацію, яка контролювалася спецслужбами рф та використовувалася для легального прикриття розвідувальної та вербувальної роботи серед проросійськи налаштованих громадян України та громадян інших країн.

Зокрема, фігурант запропонував українському адвокату співпрацювати за грошову винагороду у сфері захисту законних прав та інтересів громадян рф та російськомовних громадян України, які нібито піддаються утиску на території нашої держави.

Після 24 лютого обвинувачений фактично здійснив перехід на бік ворога в умовах воєнного стану, здійснюючи збір інформації розвідувального характеру і відомостей, що становлять державну таємницю, та їх подальшу передачу іноземній стороні для проведення підривної діяльності проти України.

Так, він доручив раніше завербованому адвокату зібрати інформацію про українські військові об’єкти та наслідки влучання російських ракет. Заволодіння такою інформацією ворогом створювало реальну загрозу обороноздатності України.

Зазначені умисні дії громадянина стороною обвинувачення документувалися за процедурою in absentia.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

Санкцією ч. 1 ст. 111 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури