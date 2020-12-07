СБУ: Щодо проведення обшуків в ДК «Укроборонпром» та ДК «Укрспецекспорт»

Служба безпеки України з серпня поточного року проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Мова йде про навмисне вчинення окремими службовими особами державних підприємств дій, спрямованих на шкоду державним інтересам України – зокрема, у сфері військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу.

Одним із епізодів кримінального провадження є дослідження інформації, опублікованої інтернет-виданням «Цензор.Нет» 5 серпня 2020 року в статті «Провал у Пакистані. Як топменеджери «Укроборонпрому» вибили Україну зі стратегічного ринку озброєнь». Автор звернув увагу на втрату Україною ринків збуту вітчизняної продукції внаслідок залучення іноземних комерційних структур, афілійованих із посадовими особами ДК «Укроборонпром» та ДК «Укрспецекспорт».

В ході досудового розслідування встановлено, що вітчизняний спецекспортер залучив до військово-технічного співробітництва з країною Південної Азії компанію «R». Незважаючи на наявність прямих застережень та наявність негативного іміджу на ринку торгівлі озброєнням, ця компанія була залучена і до вже чинних контрактів, і до передконтрактних переговорів, що перебували на завершальній стадії.

За попередніми даними, представникам іноземної компанії передавалась службова інформація, яка містить комерційну таємницю щодо стану військово-технічного співробітництва України та однієї з країн Південної Азії, умов можливих зовнішньоекономічних контрактів, переговорів тощо.

Наявні в Службі безпеці України матеріали свідчать, що внаслідок залучення компанії «R» фактично зірвано укладення низки стратегічних контрактів, а також створені умови для виходу на ринок озброєння не українських товарів, а країн-конкурентів.

При цьому окремі посадовці ДК «Укроборонпром» та ДК «Укрспецекспорт» свідомо приховували та ігнорували листи державних іноземних компаній, які свідчили про негативну репутацію компанії «R» та недоцільність співпраці з нею. А командування сухопутних військ іноземного замовника у 2020 році взагалі включило компанію «R» до «чорного» списку.

Окремо зазначаємо, що залучені до реалізації вказаних контрактів посадові особи ДК «Укроборонпром» та ДК «Укрспецекспорт», а також компанії «R» є пов’язаними особами, оскільки до призначення на посади в державний концерн та компанію працювали разом у зазначеній комерційній структурі.

Загалом внаслідок підривної діяльності посадових осіб ДК «Укроборонпром», ДК «Укрспецекспорт» та компанії «R» шкода державі полягає у зниженні військово-технічного співробітництва України з іноземним партнером. Водночас цим має намір скористатися РФ, що в свою чергу створює загрозу національній безпеці України.

Враховуючи всі ці фактори, Служба безпеки України на підставі отриманих ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду у м. Києві з метою недопущення знищення та приховування доказів у кримінальному провадженні 3 грудня 2020 провела низку обшуків за місцем знаходження ДК «Укроборонпром», ДК «Укрспецекспорт» та інших фігурантів провадження.

Водночас варто звернути увагу, що посадовці спецекспортера не сприяли проведенню слідчих дій та з’ясуванню істини по кримінальному провадженню, а навпаки штучно затягували їхнє проведення, приховували документальні матеріали та носії інформації, блокували приміщення тощо.

Наразі слідчі дії тривають. За результатами оцінки зібраних матеріалів та отриманих показів, органом досудового розслідування за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора будуть прийняті рішення відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.

Служба безпеки України