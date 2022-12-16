Судитимуть харківського колаборанта, який виготовляв листівки для підняття «бойового духу» окупантів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 61-річного харків’янина за фактом здійснення за попередньою змовою групою осіб інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, художник-постановник одного з телеканалів Харківщини виготовляв у себе вдома листівки із зображенням символіки латинської літери «Z» та триколору російського прапора. Крім того, чоловік зберігав у себе вдома радянську та антиукраїнську літературу, а також книгу колишнього президента-втікача.

Виготовлені макети листівок обвинувачений надсилав своїй доньці, яка проживає в РФ. Вона, у свою чергу, зверталась до російських міністерств та пропонувала «творіння» свого батька для розповсюдження серед особового складу ЗС РФ та незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР».

Встановлено, що посадовці Кремля були вдячні харків’янину за «підтримку» та підняття «бойового духу» російських військових.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура