Колишньому сільському голові повідомлено про підозру у привласненні коштів місцевого бюджету

За процесуального керівництва Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому голові однієї із сільських рад, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст.191 КК України).

Слідством встановлено, що ексголова однієї з сільських рад Володарського району, перебуваючи на посаді, без відповідного рішення сесії сільради, упродовж 2020 року незаконно привласнив кошти місцевого бюджету шляхом нарахування собі безпідставних надбавок за високі досягнення в праці. Сума збитків, завданих громаді, становить близько 40 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Білоцерківського районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура