До 5 років позбавлення волі засуджено організатора схеми незаконного перевезення осіб до Росії через окупований Крим

За публічного обвинувачення прокуратури АР Крим та міста Севастополя суд визнав громадянина винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України і порушенні порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 332-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що засуджений на власному легковому авто здійснював незаконне перевезення осіб з КПВВ «Чаплинка» Херсонської області через тимчасово окуповану територію півострова, прямуючи по незаконно збудованому мосту над Керченською протокою, до Краснодарського краю РФ.

Перевізник чітко усвідомлював, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова Крим не функціонують, а міст через Керченську протоку – незаконно збудований і не може бути використаним для перетину україно-російського кордону.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління СБУ в АР Крим.

За матеріалами прокуратури АР Крим та м. Севастополя