Судитимуть харківських податківців, які вимагали хабарі у підприємців

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох посадовців податкової служби Харкова: начальника одного з управлінь, начальника відділу та заступника начальника відділу, а також інспектора.

Замість того, щоб наповнювати державний бюджет, вони вимагали хабарі у місцевих підприємців, використовуючи механізми стягнення податкової заборгованості у власних інтересах.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Протягом 2023 року посадовці шукали підприємства з податковими боргами та погрожували їхнім власникам арештом майна, блокуванням рахунків і конфіскацією активів. Водночас вони натякали, що проблеми можна «вирішити» за умови співпраці.

У межах кримінального провадження задокументовано численні випадки вимагання хабарів у розмірі до 35 тисяч гривень з кожного підприємства-боржника.

Фігуранти запевняли, що ці кошти нібито оформлюються як благодійна допомога, зокрема на підтримку ЗСУ. Однак під час передачі грошей вони надавали реквізити власних рахунків.

Загалом правоохоронці зафіксували отримання ними понад 150 тисяч гривень.

На цей час усі четверо підозрюваних звільнені з податкової служби.

Їх обвинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, вчинених організованою групою та повторно (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань