Судитимуть хмельничанин, який побив палицею трьох дітей

У травні до трьох хлопчиків 11, 13 та 15 років, які гралися на вулиці, підійшов незнайомець.

Після короткої бесіди, 54-річний чоловік взяв до рук дерев’яну палицю, яку приніс із собою, та почав наносити дітям удари в різні частини тіла.

Діти повідомили про те, що сталось батькам, а ті в свою чергу звернулись до поліції.

Правоохоронці швидко розшукали зловмисника. Свою провину у скоєному він не визнав.

Наразі прокурори Окружної прокуратури міста Хмельницького скерували до суду обвинувальний акт стосовно кривдника за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.125 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури