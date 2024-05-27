Судитимуть інформатора, який передавав ворогу дані про системи ППО та дислокацію українських вертольотів на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного чоловіка за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, наприкінці грудня 2023 року безробітний мешканець с. Близнюки Лозівського району в месенджері «Telegram» почав спілкуватись з чоловіком, якому передавав інформацію про розташування озброєння українських захисників.

Обвинувачений вишукував місця знаходження українських вертольотів, а також систем ППО на території регіону. Ці дані чоловік відправляв «куратору», надсилаючи зображення карт місцевості з відповідними позначками.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисника судитимуть у Близнюківському районному суді Харківської області.

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Харківська обласна прокуратура