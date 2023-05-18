Судитимуть колаборантку, яка очолила «центр зайнятості «лнр» в м. Сєвєродонецьк

Слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканки Луганщини, яка пішла на співпрацю з ворогом.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління встановили, що колишня працівниця відділу Сєвєродонецького міського центру зайнятості після тимчасової окупації російською армією Сєвєродонецька залишилася у місті та добровільно очолила «територіальне відділення державної установи – республіканський центр зайнятості «лнр» в м. Сєвєродонецьк».

Слідчі зібрали неспростовні докази причетності підозрюваної до вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність) .

.Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до суду. За вчинення цього злочину обвинувачуваній загрожує до 10 років ув’язнення.

Фігурантку оголошено в розшук.

Оперативний супровід розслідування здійснювали працівники СБУ, процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурори.

Управління комунікації Національної поліції України