Судитимуть колаборантку, яка відповідала за організацію псевдореферендуму на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річної жінки за фактами колабораційної діяльності та вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних протиправних дій, направлених на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, під час окупації Чугуївського району збройними силами рф жінка влаштувалась на роботу до псевдоадміністрації і стала так званим «помічником начальника Вовчанського територіального управління». Колаборантка отримала завдання від «голови» псевдооргану влади щодо організації та проведення «референдуму» з метою приєднання територій Харківщини до рф.

Обвинувачена проводила агітаційну роботу серед місцевих мешканців щодо обов’язкової участі в проведенні вказаного незаконного референдуму.

Жінка розповідала людям, що для цієї роботи їм необхідно подати заяву про згоду кандидата на призначення членом виборчої комісії Харківської області, анкету, копію паспорта і документа про освіту кандидата, фотокартки, тощо.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури