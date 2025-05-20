Суддю у відставці викрили на підбурюванні бізнесмена до надання хабаря

Судді у відставці повідомили про підозру у підбурюванні особи надати неправомірну вигоду та у готуванні до її надання.

За даними слідства, у грудні 2023 року суддя одного з місцевих адміністративних судів (на момент вчинення злочину) запропонував підприємцю допомогти з поверненням його закордонних паспортів та владнанням питання щодо перетину кордону.

Для цього підприємець мав звернутися з позовом до суду та надати неправомірну вигоду судді, який розглядатиме цей позов, у розмірі 10 тис. неназваних грошових одиниць за судове рішення та ще 5 тис. за його негайне виконання.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 КК України.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ