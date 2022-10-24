Ще шестеро правоохоронців Луганської області підозрюються у держзраді

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури ще шістьом правоохоронцям, які перейшли на бік ворога, повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст.111 КК України).

Слідством встановлено, що після повномасштабного російського вторгнення вони зрадили присязі та добровільно обійняли посади у незаконно створених правоохоронних органах на тимчасово окупованій території Луганщини.

Двоє поліцейських зі Сватівського районного відділу поліції та Головного управління Нацполіції в Луганській області присягнули на вірність псевдореспубліці та були призначені до штату так званих Сватівського та Білокуракинського «районних відділів мвс лнр».

У захоплених ворогом адмінбудівлях Старобільського слідчого ізолятора залишилися «працювати» двоє інспекторів. Наразі вони несуть «службу» у незаконній структурі – «Старобільському слідчому ізоляторі управління виконання покарань мвс лнр».

Також на співпрацю з окупаційною владою рф погодився працівник територіального управління Служби судової охорони Луганщини. На цей час він є співробітником так званого «Новопсковського райвідділу мвс лнр».

Ще одна підозрювана – працівниця Троїцького райвідділу Управління ДМС України в Луганській області. Вона обійняла посаду в окупаційному «Троїцькому райвідділі мвс лнр».

Підозрювані дотримуються нелегітимного «законодавства лнр» та сприяють насадженню російського окупаційного режиму на території Луганщини.

Їм загрожує до 15 років увְ’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську,

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури