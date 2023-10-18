З власної ініціативи пішов працювати до окупаційної адміністрації: на Ізюмщині викрито ще одного колаборанта

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 60-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Він обійняв посаду «головного спеціаліста відділу по справам родини, молоді та спорту тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Колаборант допомогав «новій владі» підвищувати її так званий авторитет серед мешканців м. Ізюм.

Наразі правоохоронці викрили чоловіка.

Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура