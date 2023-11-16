Судитимуть колаборантку, яка видавала російські паспорти під час окупації Куп’янська

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час захоплення збройними силами рф м. Куп’янськ місцева мешканка вирішила побудувати кар’єру поліцейської в незаконному правоохоронному органі. Жінка погодилась на пропозицію окупантів і добровільно обійняла посаду «в. о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Новоспечена «інспекторка» у період з липня по вересень минулого року займалась оформленням і видачею російських паспортів місцевим мешканцям.

Обвинувачену оголошено у розшук. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура