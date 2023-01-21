Судитимуть киянина, який двічі «мінував» будівлю Офісу Президента України

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно киянина, який обвинувачується у двох епізодах завідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибуху в урядовій будівлі (ч. 2 ст. 259 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 28 листопада 2022 року обвинувачений здійснив два дзвінки на спецлінію «102» про замінування будівлі Офісу Президента України по вул. Банковій у місті Києві.

Правоохоронці встановили особу «мінера» та затримали його.

Під час обшуку в квартирі 51-річного обвинуваченого виявили мобільний телефон, з якого було зроблено дзвінки на спецлінію «102». Також у помешканні «мінера» знайшли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, які, з його слів, належать його літній матері. Свої дії чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії.

Наразі обвинувальний акт щодо зловмисника скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Чоловік перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура