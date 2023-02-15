Судитимуть киянина, який підтримував окупантів та зберігав у оселі гранату

Правоохоронці викрили колаборанта через розміщені у мережі Інтернет відеоролики агітаційної спрямованості та повідомили йому про підозру, а також виявили у оселі порушника боєприпас. Зібравши необхідну доказову базу, поліцейські направили матеріали кримінальних проваджень до суду. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, що наприкінці осені минулого року працівники Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури затримали чоловіка, який створив ютуб-канал, де розміщував відеоролики проросійської спрямованості. Порушником виявився 40-річний мешканець столиці.

Правоохоронці провели ряд експертиз із відеозаписами з публічними закликами до українського народу не брати участь у бойових діях проти російської армії.

На експертне дослідження також направили боєприпас, який виявили у оселі фігуранта під час обшуку. За результатами проведених заходів слідчі за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами до суду для прийняття рішення по суті. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва