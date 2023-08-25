Судитимуть киянина, який побив до смерті власну матір

Киянин завдав смертельних травм матері під час сімейної сварки, внаслідок чого потерпіла померла на місці. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення.

Наприкінці травня до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі на проспекті Науки виявлено мертвою жінку, 1947 року народження. На тілі загиблої судмедексперт зафіксував чисельні тілесні ушкодження у вигляді забійних ран голови, тулуба та кінцівок. За вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Під час проведення низки оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці з’ясували, що 76-річна жінка проживала разом з сином, який зловживав алкоголем. Так, під час чергової сварки дебошир жорстоко побив матір. Потерпіла від отриманих травм померла, а син з місця скоєння злочину зник.

По «гарячих слідах» оперативники Голосіївського управління поліції встановили місце знаходження та затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілої. Нині співробітники Голосіївського управління поліції зібрали усі необхідні докази та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне зловмисник може провести до десяти років за гратами.

Відділ комунікації поліції Києва