Судитимуть киянина, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно матері

Кривдник систематично ображав літню жінку, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Слідчі повідомили йому про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

До Святошинського управління поліції неодноразово зверталась киянка, 1968 року народження, із повідомленнями про те, що її син тривалий час ображає та знущається з неї.

За усіма випадками до заявниці виїжджали працівники сектору протидії домашньому насильству. Правоохоронці складали відносно кривдника протоколи за ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства.

Суд призначав 31-річному чоловіку покарання у вигляді штрафу, але останній на шлях виправлення не став й продовжував принижувати матір, погрожуючи їй фізичною розправою, а після останньої сварки виганяв жінку з її власної квартири.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за ст. 126 – 1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва