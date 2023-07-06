Судитимуть киянина, який вчиняв домашнє насильство щодо матері

37-річний чоловік, проживаючи зі своєю 57-річною матір’ю, систематично провокував словесні конфлікти, в ході яких безпричинно ображав жінку, принижував, хапав за руки та штовхав. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

До співробітників поліції Печерського управління поліції звернулася місцева мешканка, 1965 року народження та повідомила, що її син постійно над нею знущається. За місцем проживання потерпілого виїжджала мобільна група протидії домашньому насильству та притягувала кривдника до відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також складали відносно нього терміновий заборонний припис.

Однак, 37-річний чоловік, на ґрунті раптово виниклої агресії продовжував систематично провокувати словесні конфлікти, в ході яких безпричинно ображав жінку, принижував, хапав за руки та штовхав.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили кривднику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва