Судитимуть киянина, який жорстоко побив, а потім зарізав 26-річну знайому

Обвинуваченому за скоєне загрожує до десяти років в’язниці, на вирок суду він очікуватиме під вартою.

Повідомлення про виявлення молодої жінки без ознак життя у квартирі на проспекті Лісовому надійшло до поліції Києва у грудні минулого року.

Під час досудового розслідування працівники поліції встановили, що напередодні 30-річний господар оселі запросив до себе у гості 26-річну подругу. Під час розпиття спиртних напоїв почався конфлікт, у ході якого зловмисник спочатку побив жінку, а потім ножем наніс жінці декілька смертельних ударів.

Правоохоронці затримали киянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт для розгляду справи по суті. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва