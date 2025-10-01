Судитимуть львів’янина, який набрав онлайн-кредитів на студентів

Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного львів’янина, який реалізував шахрайську схему заволодіння коштами громадян.

Слідством встановлено, що обвинувачений ошукав 3 осіб.

Чоловік, використовуючи Telegram-канали, знайшов охочих швидко і легко заробити. Він запевняв, що для виведення коштів з криптовалютних бірж потрібно пройти авторизацію та надіслати персональні дані. Таким чином обвинувачений отримав ідентифікаційні коди, паспортні відомості, місця проживання студентів. Отримавши цю інформацію, він оформляв на потерпілих кредити у фінансових установах, а коштами розпоряджався на власний розсуд.

Загальна сума завданих збитків складає майже 70 тис. грн.

Обвинуваченому інкриміновано порушення недоторканості приватного життя, шахрайство, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж (ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури