Судитимуть мешканку м. Дергачі, яка вкрала з рахунку знайомої виплати для ВПО

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річної жінки за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України), а також за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні минулого року до 22-річної мешканки м. Дергачі звернулась знайома з проханням допомогти налаштувати мобільний додаток «Приват 24». Для цього літня жінка надала дівчині свою банківську картку та паспорт, де знаходився логін та пароль входу до особистого кабінету.

Проте 22-річна «добродійка» допомогати знайомій і не планувала. Вона таємно відкопіювала логін та пароль до мобільного додатку та за їх допомогою оформила жінці статус ВПО через портал «Дія». Звісно, літня знайома навіть не знала, що без її відома дівчина проводить такі «операції».

Крадійка систематично переводила державну допомогу з картки жінки на власні рахунки. Вона встигла викрасти за рахунку знайомої майже 50 тисяч гривень, які витратила на покупки у торгово-розважальних мережах.

Правоохоронці викрили жінку. Обвинувачену судитимуть в Київському районному суді м. Харкова.

Їй загрожує до 15 років увʼязнення.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура