Судитимуть мешканця Київщини, який незаконно виготовляв та збував алкогольні напої

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно мешканця Київщини за фактом незаконного придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів (ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

Розслідуванням встановлено, що влітку 2022 року мешканець міста Васильків облаштував гаражне приміщення спеціальним обладнанням для виготовлення алкогольних напоїв. Використовуючи спиртовмісну сировину та інші складові, чоловік незаконно виготовляв горілку, віскі та коньяк. Незаконно виготовлені алкогольні напої, під виглядом відомих торгових марок, чоловік розфасовував по пластикових пляшках та збував на завчасно орендованих транспортних засобах по всій території Київської області.

Правоохоронці вилучили у чоловіка 6400 пачок тютюнових виробів, 10400 літрів алкогольних напоїв, 1435 літрів спирту етилового, пакувальну тару та обладнання для виробництва.

Вилучена підакцизна продукція, знаряддя її виробництва та сировина для її виготовлення підлягатимуть знищенню.

Досудове розслідування здійснювалося детективами територіального управління БЕБ у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура