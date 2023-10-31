Судитимуть мешканця Миколаєва, який збирав для ворога інформацію про підрозділи ЗСУ

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного жителя м. Миколаєва за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111, ч.1 ст.263 КК України).

Слідством встановлено, що у квітні 2023 року обвинувачений почав співпрацювати з представником силових відомств рф та збирати для нього інформацію військового характеру. Він надсилав представнику держави-агресора через Telegram інформацію щодо місць дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ у Миколаєві, усвідомлюючи, що надану ним інформацію ворог може використати для завдання артилерійських чи авіаударів по зазначених об’єктах.

Крім того, під час обшуку у зловмисника вилучено 165 набоїв стрілецької вогнепальної зброї різного калібру.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось СБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура