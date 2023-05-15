6 років позбавлення волі за смертельну ДТП у стані сп’яніння – винуватцю оголошено вирок

За підтримання Київською міською прокуратурою публічного обвинувачення судом оголошено обвинувальний вирок 43-річному водію за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 17 липня 2021 року, приблизно о 00 год. 40 хв., водій автомобіля «Ford Fusion», рухаючись із перевищенням швидкості по вул. Березняківській в напрямку пр. Павла Тичини, не зміг зреагувати на заокруглення проїзної частини. Автомобіль сконтактував з бордюрним каменем, та, виїхавши за межі проїзної частини, врізався в дерево.

В результаті аварії 20-річна пасажирка автомобіля отримала травми, з якими у важкому стані була доставлена до лікарні, де невдовзі померла.

Встановлено, що під час ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Вироком суду винуватця смертельної ДТП визнано винним та засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 7 років.

До набрання вироком законної сили суд залишив обвинуваченого під вартою.

Вкотре нагадуємо громадянам про неприпустимість керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Вчинення вищезазначених правопорушень виключає можливість звільнення винної особи від відбування покарання з випробуванням, а також звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям, примиренням винного з потерпілим, передачею особи на поруки тощо.

Київська міська прокуратура