Судитимуть нотаріуса з Київщини, який за 20 тисяч підробив довіреність на «Lexus»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо приватного нотаріуса за фактом складання та видачі завідомо підробленого офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що у березні 2020 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, перебуваючи у м. Буча, умисно склав та вніс до офіційного документа за відсутності учасника вчинення нотаріальної дії неправдиві відомості, підписав та завірив своєю печаткою.

Справа стосувалась того, що харків’янка нібито уповноважила іншу особу вчиняти від її імені дії щодо відчуження та користуванням автомобілем марки «Lexus». Насправді жінка такого доручення не надавала та даної довіреності не підписувала. Отримав за «послугу» нотаріус майже 20 тисяч гривень.

Середня ринкова вартість автівки, згідно з висновком судової авто-товарознавчої експертизи, станом на 2020 рік становила близько 350 тисяч гривень.

Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура