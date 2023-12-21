Судитимуть одеських поліцейських, підозрюваних у вимаганні

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо трьох одеських працівників поліції та їх посібника. Фігуранти вимагали від осіб гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що влітку 2022 року працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили у скоєнні низки злочинів організовану злочинну групу, до складу якої входило троє одеських поліцейських та їх спільник: спільники підшукували осіб серед користувачів одного з поштових відділень та безпідставно звинувачували їх у скоєнні наркозлочинів.

В одному з випадків фігуранти під приводом проведення обшуку «знайшли» у квартирі чоловіка наркотики, а також заволоділи грошима. Оперативники ДВБ НПУ та слідчі ТУ ДБР провели санкціоновані обшуки, за результатами яких вилучено пристрої для відкривання сигналізації авто, GPS-трекер, мобільну та комп’ютерну техніку.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури учасникам ОЗГ оголошено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст.185 (Крадіжка), ст. 189 (Вимагання), ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження скеровані до суду для розгляду справи по суті.

Детальніше про подію.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України