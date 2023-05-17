Судитимуть одного з організаторів схеми вимагання грошей за отримання кваліфікаційних документів моряка

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця міста Одеси за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб, які видають кваліфікаційні документи моряка (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний спільно з іншими учасниками злочинної групи розробили механізм та створили обставини, за яких особи, які мають намір отримати документи на дозвіл працювати на морських суднах чи підтвердити кваліфікацію моряка, були змушені звертатися до підконтрольних учасникам групи фірм-посередників та надавати неправомірну вигоду за оформлення відповідних документів.

Отримати ці документи без дачі хабаря було фактично не можливо.

При цьому за наявності певної суми грошей будь-яка особа, в тому числі без відповідної профільної освіти та медичного обстеження, мала змогу отримати документи моряка міжнародного зразка, свідоцтво та медичний сертифікат.

Підозрюваний, будучи службовою особою одного з вищевказаних товариств, з червня 2022 року по січень 2023 року одержав понад 100 тисяч гривень неправомірної вигоди за виготовлення таких документів.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України в Одесі під час одержання чергового траншу у сумі 1100 доларів США.

Під час затримання зловмисник спробував втекти, вистрибнувши з вікна другого поверху, проте був зупинений оперативниками.

Досудове розслідування відносно інших учасників злочину триває.

Викрито корупційну схему прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП в м. Києві за матеріалами Центрального апарату СБ України.

Київська міська прокуратура